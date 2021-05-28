МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Чистый отток средств из фондов, инвестирующих в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 26 мая составил 3 миллиона долларов, против притока в 64 миллиона долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets. Правительство закрепило возможность инвестирования средств ФНБ в золото

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Российские активы получили отток в размере 3 миллиона долларов", — говорится в обзоре.

Неделей ранее компания BCS Global Markets в обзоре со ссылкой на EPFR указывала, что за неделю по 19 мая чистый приток составил 64 миллиона долларов.