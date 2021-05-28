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https://1prime.ru/personal_investments/20210528/833776930.html
Инвестирующие в Россию фонды за неделю получили чистый отток средств
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Чистый отток средств из фондов, инвестирующих в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 26 мая составил 3 миллиона долларов,... ПРАЙМ, 28.05.2021
активы, россия, инвестирующие фонды, фонды, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Чистый отток средств из фондов, инвестирующих в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 26 мая составил 3 миллиона долларов, против притока в 64 миллиона долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.
BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).
"Российские активы получили отток в размере 3 миллиона долларов", — говорится в обзоре.
Неделей ранее компания BCS Global Markets в обзоре со ссылкой на EPFR указывала, что за неделю по 19 мая чистый приток составил 64 миллиона долларов.