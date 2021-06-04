С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Россия не должна тратить средства ФНБ как сельский сеятель, разбрасывающий зерна, это надо делать взвешенно, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Фонд национального благосостояния… Мы приняли решение, что если он будет свыше 7%, то тогда мы в рамках 7% будем направлять деньги, прежде всего, на крупные инфраструктурные проекты, но их надо подготовить, нужно посчитать. Мы не должны тупо, как сельский сеятель, разбрасывать налево и направо эти зерна… Все должно быть просчитано и рационально потрачено с максимальным эффектом", — сказал он.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.