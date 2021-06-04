2021-06-04T16:57:55+03:00
2021-06-04T16:57:55+03:00
2021-06-04T16:57:55+03:00
2021
https://1prime.ru/personal_investments/20210604/833854719.html
Путин предостерег от необдуманной траты средств из ФНБ
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Россия не должна тратить средства ФНБ как сельский сеятель, разбрасывающий зерна, это надо делать взвешенно, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании... ПРАЙМ, 04.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Россия не должна тратить средства ФНБ как сельский сеятель, разбрасывающий зерна, это надо делать взвешенно, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Фонд национального благосостояния… Мы приняли решение, что если он будет свыше 7%, то тогда мы в рамках 7% будем направлять деньги, прежде всего, на крупные инфраструктурные проекты, но их надо подготовить, нужно посчитать. Мы не должны тупо, как сельский сеятель, разбрасывать налево и направо эти зерна… Все должно быть просчитано и рационально потрачено с максимальным эффектом", — сказал он.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.