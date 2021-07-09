МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил крупнейшее расширение средств организации на 650 миллиардов долларов, в случае утверждения этого решения советом управляющих из представителей стран-членов фонда средства могут быть выделены до конца августа, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

"Исполнительный совет МВФ вчера согласился с моим предложением о новом общем распределении специальных прав заимствования (СДР) в размере, эквивалентном 650 миллиардов долларов США, — крупнейшем распределении в истории МВФ для удовлетворения долгосрочных глобальных потребностей в резервах в ходе глубочайшего кризиса со времен Великой депрессии. Я представлю предложение о новом распределении СДР Совету управляющих МВФ для рассмотрения и утверждения", — говорится в заявлении Георгиевой. Эксперт предложил новый подход к борьбе за мировую экологию

"В случае утверждения мы предполагаем, что распределение СДР будет завершено до конца августа. Это послужит стимулом для всего мира. Распределение СДР повысит ликвидность и резервы всех наших государств-членов, укрепит доверие и будет способствовать усилению устойчивости и стабильности мировой экономики", — сказала Георгиева.

По ее словам, это укрепит меры борьбы с пандемией коронавируса.

"В предстоящие месяцы мы продолжим активно взаимодействовать с нашими государствами-членами в целях поиска приемлемых путей добровольной передачи СДР от более богатых членов для оказания поддержки более бедным и уязвимым странам, чтобы помочь им в восстановлении после пандемии и обеспечении стабильного и устойчивого роста, что также поможет активизировать восстановление мировой экономики", — отметила Георгиева.