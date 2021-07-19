МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, говоря о возможности объединения социальных фондов, отметила, что в правительстве к этому относятся крайне осторожно и крайне взвешенно, по предложениям речь может идти про 2023 год. Голикова заявила о завершении разработки проекта "санитарного щита"

"Мы работаем по этому направлению — я имею в виду унификацию тарифов страховых и возможности объединения социальных фондов, пенсионного и социального страхования, — очень давно. Относимся к этому крайне осторожно и крайне взвешенно, и делаем это с соответствующим переходным периодом. И в рамках предложений, которые мы формулируем, это 2023 год", — сказала Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и проектам в режиме видеоконференции.

Она подчеркнула, что такие изменения всегда обсуждаются с социальными партнерами.

Говоря о слиянии социальных фондов, глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков отметил, что это нельзя делать механически, необходимо вопрос доработать и точно его настроить.