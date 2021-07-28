Кабмин внес в ГД проект слияния фондов ЖКХ и защиты прав дольщиков в ППК "Фонд развития территорий"
МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Правительство России внесло в Госдуму законопроект об объединении фондов ЖКХ и защиты прав дольщиков в публично-правовую компанию "Фонд развития территорий", документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.
"Концепция законопроекта предусматривает создание публично-правовой компании "Фонд развития территорий" путем реорганизации Фонда ЖКХ и Фонда защиты прав дольщиков с одновременным сочетанием их слияния и преобразования Фонда ЖКХ", — говорится в пояснительной записке.
Предполагается реорганизация двух фондов из государственной корпорации в публично-правовую компанию и единовременное слияние — объединение юридических лиц. Указано, что "Фонд развития территорий" станет правопреемником указанных организаций и реализуемых ими функций, ввиду этого, он унаследует функции сразу двух институтов.
Сохранение имеющихся федеральных законов в этой сфере "упростит процесс реорганизации Фонда ЖКХ и Фонда защиты прав дольщиков и обеспечит необходимую преемственность с учетом ранее взятых ими на себя обязательств".
При принятии законопроекта, он вступит в силу с 1 января 2022 года.
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