МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российские инвесторы, вкладывающие средства в инструменты фондового рынка – акции и облигации и другие инвестпродукты, сохранят к ним интерес в текущем году, несмотря на рост ставок по депозитам, считают опрошенные РИА Новости эксперты. На Мосбирже выросло число частных инвесторов

Среди причин, почему инвестиционное поведение вряд ли изменится, они назвали все еще невысокий уровень проникновения инвестпродуктов в структуре сбережений и более высокую доходность акций и облигаций по сравнению с депозитами.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в июле заявила, что не исключает перетока частных инвесторов с фондового рынка на банковские вклады в случае роста ставок по депозитам.

"Мы не ожидаем существенного оттока средств из инвестиционных инструментов финансового рынка со стороны розничных клиентов. Инвестиции становятся неотъемлемой частью сбережений населения особенно после ликвидации налогового арбитража между банковскими депозитами и инвестпродуктами", — говорит главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции", старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов.

С ним согласен старший портфельный менеджер "Сбер Управление Активами" Григорий Островский. "В связи с невысоким уровнем проникновения инвестиционных инструментов для физических лиц, мы не ждем резкого перетока средств из финансовых инструментов (в том числе из ПИФов, договоров ДУ) в депозиты", — отмечает он.

Доля инвестпродуктов структуре сбережений населения в России все еще в 2-3 раза ниже, чем в европейских странах, что указывает на высокий потенциал роста сегмента розничных инвесторов, добавляет Потапов.

"Облигации и акции — более рисковый, но и более доходный инструмент, поэтому средства, которые последние годы приходили на рынок ценных бумаг, были лишь частью сбережений, которые инвестор готов был поставить "под риск" (текущее проникновение в общие сбережения оценивается в 15%)", — в свою очередь говорит управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.

ЧЕМ ИНТЕРЕСНЫ ИНВЕСТПРОДУКТЫ

Переток если и будет, то небольшой, поскольку депозиты в низкорискованных банках даже после повышения процентной ставки малоконкурентны по доходности с облигациями и тем более – с акциями, считает руководитель отдела анализа акций ФГ "Финам" Наталья Малых. Эксперт назвал банки-лидеры по оттоку рублевых депозитов в июне

"На рынке ОФЗ можно получить более высокую доходность, чем в банках, а рынок акций по итогам года может предложить около 8% дивидендной доходности, при этом сохраняя потенциал для роста капитализации в среднесрочном периоде", — поясняет она.

Кроме того, часть инвесторов, которые и готовы были рассмотреть альтернативу вкладам, могут отложить это решение из-за нежелания фиксировать убытки по облигациям, которые могли быть получены из-за роста доходности, и держать их до погашения, добавляет эксперт.

Островский обращает внимание, что долговой рынок также реагирует на изменения ключевой ставки, предлагая все более интересные возможности с точки зрения доходности по сравнению со ставками по депозитам (даже с учетом их повышения), не говоря уже о рынке акций.

"После повышения ключевой ставки выросли доходности по облигациям (в частности, с начала года доходность гособлигаций увеличилась в абсолютной величине на 1-2% в зависимости от срока до погашения), при этом накопленный Банком России опыт реагирования на риски инфляции и ужесточение политики регулятора позволяют сделать вывод о возможной стабилизации ситуации в будущем", — указывает он.

В этой ситуации для частного инвестора логичным представляется покупка рублевых облигаций российских компаний первого эшелона и ОФЗ со сроком владения свыше года, так как такие инвестиции позволят получать стабильный доход, превосходящий возможные выплаты по депозитам и обгоняющий рост инфляции, считает эксперт.

"Инвесторам, которые вполне терпимо относятся к изменениям цен, покажутся привлекательными для вложений выпуски долгосрочных ОФЗ со сроком погашения от 5 до 10 лет и облигации качественных эмитентов первого эшелона. Последние даже с учетом роста цен в ближайшие пару лет могут показать доходность на уровне 9-10%", — добавляет Островский.

ДЕПОЗИТЫ ПОКА ОТСТАЮТ ПО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

После роста в июле ключевой ставки на 1 процентный пункт доходность депозитов, скорее всего, несколько вырастет, считает Островский. Акции брокера Robinhood подорожали вдвое менее чем за неделю

В 2021 году ЦБ РФ ужесточает денежно-кредитную политику, в рамках которой регулятор уже повысил ключевую ставку на 2,25 процентного пункта. В свою очередь, это уже привело к росту ставок по кредитам и депозитам (к примеру, в январе-июне 2021 года ставки по депозитам выросли в среднем на 0,8 процентного пункта). Таким образом, принимая во внимание высокую связь между ключевой ставкой и ставками по кредитам и депозитам, можно ожидать дальнейшего роста данных ставок, полагает он.

"Наибольшую доходность в банках сейчас приносят долгосрочные депозиты – от 1 года. Некоторая часть клиентов, которые готовы вкладывать в долгосрочные депозиты, могут разместить в них часть своих свободных средств, либо деньги, которые в настоящее время сосредоточены на накопительных счетах, доходность по которым растет в меньшей степени", — добавляет Островский.

В целом стоит также понимать, что депозиты относят к наименее рискованным активам, и у них свои клиенты, которые держат средства на вкладах ради ликвидности и крайне низких рисков (меньше, чем по облигациям и даже ОФЗ), поэтому говорить об активной сильной ротации между двумя классами активов не стоит, отмечает Наталья Малых из ФГ "Финам".

"Депозитные ставки следуют за уровнем ключевой ставки и в ближайшее время вырастут до уровня 6%+, но затем снизятся по мере замедления инфляции. Это не критичный уровень, который бы мог привлечь рисковые инвестиции. Также следует отметить, что значительная часть инвестиций была направлена в валютные продукты, а ставки по депозитам в валюте по-прежнему нулевые", — говорит Русецкий.

Депозиты могут заинтересовать только в случае затяжной коррекции на рынке, но этого пока не предвидится, считает он, и, тем не менее, добавляет, что, скорее всего, темпы притока на фондовый рынок снизятся.