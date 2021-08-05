МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) в ходе проверок среди инвестиционных советников и доверительных управляющих выявила нарушения, которые были ими допущены при определении риск-профиля клиентов, в частности, задавались неясные вопросы и предлагались неясные варианты ответов, использовались слишком широкие диапазоны в количественных ответах, говорится в обзоре ассоциации. Центробанк выработает подходы к тестированию инвесторов

Формирование инвестпрофиля клиента при оказании услуг по управлению ценными бумагами и консультированию направлено на оценку его знаний и опыта, а также допустимого для клиента уровня риска и ожидаемой доходности от инвестиций, и является важным условием для выполнения обязанности действовать в интересах инвесторов, в том числе в соответствии с инвестиционным профилем клиента.

"Наиболее общими нарушениями при определении инвестиционного профиля клиента является неясность вопросов и предлагаемых клиенту вариантов ответов, на основании которых определяется инвестиционный профиль, в том числе использование в вариантах ответов диапазонов значений, которые слишком широки. Иногда понимание вопросов или вариантов ответов на вопросы требует специальную подготовку, отсутствующую у большинства клиентов", — говорится в обзоре.

"В ряде случаев вопросы и варианты ответов подталкивают к выбору определенных вариантов ответов. В некоторых случаях инвестирование в инструменты фондового рынка, услуги управляющего и инвестиционного советника могут не подходить клиенту. Это возможно в связи с финансовым положением (доходами, расходами, сбережениями и существенными финансовыми обязательствами) и другими личными обстоятельствами", — отмечается там же.

В некоторых случаях у физлиц, например, не запрашивается информация о целях и сроках инвестирования, о возрасте клиента, о примерных среднемесячных доходах, примерных среднемесячных расходах, о существенных имущественных обязательствах клиента, говорится в обзоре. На Мосбирже выросло число частных инвесторов

"Информация о доходах и расходах, а также о сбережениях должна носить количественный характер, либо иным образом позволять получать информацию количественного характера. Рекомендуем предлагать клиентам указывать конкретные суммы, либо выбирать из предложенных диапазонов, которые не должны быть слишком широкими, предоставлять клиентам возможность сообщить об отсутствии доходов и сбережений, либо их незначительном размере", — отмечается там.

В 2020 году НАУФОР усилила направление надзора, сместив фокус в сторону тематических внеплановых поверок. С начала 2021 года основным направлением контроля является проверки поведенческого характера, в том числе совершение контрольных закупок. За первые два квартала 2021 года НАУФОР провела 63 проверки.