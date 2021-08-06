МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Чистый приток средств в фонды, инвестирующие в российские акции и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 4 августа составил 5 миллионов долларов против оттока в 70 миллионов долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets. Шойгу прокомментировал успехи программы импортозамещения

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Российские акции и облигации по итогам недели показали чистые притоки в размере 5 миллионов долларов против 70 миллионов долларов оттоков на предыдущей неделе", — говорится в обзоре.