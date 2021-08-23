ПАРК ПАТРИОТ, 23 авг — ПРАЙМ. "Росатом" хочет привлечь средства из Фонда национального благосостояния на свои проекты по литию, сообщил в ходе пленарного заседания форума "Армия-2021" генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

"Мы очень активно занимаемся редкими и редкоземельными металлами, в данном случае выделили литиевое направление, потому что оно дает толчок направлению, связанному с накопителями энергии. Один из топовых запросов и российского, и глобального рынка — все, что связано с как большими промышленными, так и с бытовыми накопителями энергии. В данном случае литиево-ионное направление наиболее перспективное", — сказал Лихачев.

Он напомнил, что "Росатом" хочет участвовать во всей цепочке — от добычи лития до производства и реализации литийсодержащей продукции.

"В этой части рассматриваем возможность привлечения средств ФНБ. С Минфином работаем", — добавил Лихачев, не уточнив, какой объем средств ФНБ необходим "Росатому".

По словам Лихачева, "у России есть реальный шанс войти в пятерку мировых производителей лития". "Росатом" получил право торговать сертификатами возобновляемой энергии

Ранее сообщалось, что "Росатом" рассчитывает к 2025 году занять 3,5%, а к 2030 году 9–10% мирового рынка лития и рассматривает возможность приобретения сырьевых активов за рубежом для встраивания в глобальные цепочки создания конечной продукции с локализацией производства на российской территории.

В 2019 году международный уранодобывающий холдинг "Росатома" Uranium One Group (U1G) и канадская Wealth Minerals подписали меморандум о взаимопонимании, по которому U1G может приобрести до 51% в проекте Атакама в Чили. Месторождение Салар-де-Атакама, частью которого является участок Wealth Minerals, обеспечивает треть мирового выпуска лития.

"Росатом" заинтересован в проектах по добыче лития в Боливии, участвует в новом тендере страны, сообщил РИА Новости в июле первый замгендиректора госкорпорации Кирилл Комаров.

Литий востребован при производстве литий-ионных батарей, которые применяются для оснащения смартфонов и электромобилей, а также создания мощных систем хранения электроэнергии. Также литий используется в электронике, для создания лазеров, новых материалов и сплавов, в текстильной, пищевой и фармацевтической промышленности.

В атомной энергетике изотоп литий-7 применяется для подавления коррозии конструкционных материалов в реакторных установках АЭС типа PWR (pressurized water reactor, реактор с водой под давлением).