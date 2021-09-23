МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Правительство России поддержало на заседании во вторник законопроект об основных параметрах бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, сообщается на сайте кабмина. Кабмин одобрил гарантирование МРОТ не ниже прожиточного минимума

Отмечается, что законопроектом предусматривается утверждение основных параметров бюджета ФОМС на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Подчеркивается, что доходы бюджета фонда прогнозируются в объеме 2779,2 миллиарда рублей в 2022 году, 2925,7 миллиарда рублей – в 2023 году и 3086,3 миллиарда рублей – в 2024 году. Также расходы бюджета фонда прогнозируются в 2022 году в объеме 2801,1 миллиарда рублей, в 2023 году – 2951,1 миллиарда рублей, в 2024 году – 3120,3 миллиарда рублей.

Также в целях реализации федерального закона "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" одновременно с законопроектом внесен проект федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в РФ".

"Одобрить проект федерального закона "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" и внести его в Государственную думу в установленном порядке. Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в РФ" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", — говорится в перечне решений.