НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен — ПРАЙМ. Значительная часть резервного фонда уже находится в работе, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями партий, прошедших в Госдуму. Путин назвал причины строительства космодрома "Восточный"

"Резервы мы собираем не для того, чтобы сидеть на них и ничего не делать. Ну во-первых, мы их тратим", — подчеркнул Путин.

По словам президента РФ, основная часть средств идет на расходы, связанные с развитием транспортной инфраструктуры, в частности, на дорожное строительство, железные дороги и аэродромной сети.