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2021
https://1prime.ru/personal_investments/20210925/834804384.html
Путин рассказал, куда идут средства из Резервного фонда
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Значительная часть резервного фонда уже находится в работе, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями партий, прошедших в Госдуму. "Резервы мы собираем не для... ПРАЙМ, 25.09.2021
резервный фонд рф, владимир путин, фонды, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен — ПРАЙМ. Значительная часть резервного фонда уже находится в работе, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями партий, прошедших в Госдуму.
"Резервы мы собираем не для того, чтобы сидеть на них и ничего не делать. Ну во-первых, мы их тратим", — подчеркнул Путин.
По словам президента РФ, основная часть средств идет на расходы, связанные с развитием транспортной инфраструктуры, в частности, на дорожное строительство, железные дороги и аэродромной сети.