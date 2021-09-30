МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму проект бюджета Фонда социального страхования РФ (ФСС) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ предусматривает утверждение основных характеристик бюджета ФСС на ближайшие три года. В следующем году доходы бюджета фонда прогнозируются на уровне 988,156 миллиарда рублей, в 2023 году – 1,054 триллиона, в 2024 году – 1,125 триллиона рублей, расходы — 944,117 миллиарда, 1,011 триллиона и 1,076 триллиона, соответственно. Таким образом, бюджет фонда сформирован с профицитом около 44,039 миллиарда рублей в 2022 году, 43 миллиарда – в 2023 году, 49 миллиардов – в 2024 году.

В бюджете ФСС на выплату пособий по беременности и родам заложено на 2022 год 132,813 миллиарда рублей, на 2023 год – 144,888 миллиарда, на 2024 год – 156,124 миллиарда. Расходы фонда на выплату пособия по временной нетрудоспособности запланированы на 2022 год в сумме 417,22 миллиарда рублей, на 2023 год – 451,013 миллиарда, на 2024 год – 481,23 миллиарда.

Расходы ФСС на выплату в 2022 году ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет предполагаются в сумме 169,533 миллиарда рублей, в 2023 году – 184,732 миллиарда, в 2024 году – 199,08 миллиарда, а на выплату единовременного пособия при рождении ребенка 19,862 миллиарда, 20,876 миллиарда и 21,927 миллиарда, соответственно.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков говорил ранее РИА Новости, что в бюджетах Пенсионного фонда РФ и ФСС на 2022 год на поддержку материнства и детства заложено более 900 миллиардов рублей. При этом более 100 миллиардов рублей пойдет на новые меры поддержки, которые введены по поручению президента РФ в 2021 году.

Это повышенные больничные по уходу за детьми до 8 лет, пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, а также пособия одиноким родителям на детей от 8 до 17 лет. Еще свыше 440 миллиардов рублей заложено на предоставление материнского капитала.