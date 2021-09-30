МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Правительство России внесло в Госдуму проект бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ предусматривает утверждение основных характеристик бюджета ПФР на ближайшие три года. Доходы бюджета фонда на следующий год прогнозируются в объеме 10,032 триллиона рублей, на 2023 год – 10,592 триллиона, на 2024 год – 11,075 триллиона, расходы — 10,155 триллиона, 10,574 триллиона и 11,167 триллиона, соответственно.

Таким образом, бюджет ПФР сформирован с дефицитом 122,4 миллиарда рублей в 2022 году и 92,7 миллиарда – в 2024 году, а в 2023 году ожидается профицит 18,2 миллиарда.

Общая сумма межбюджетных трансфертов, предоставляемых ПФР из федерального бюджета, составит в 2022 году 3,63 триллиона рублей, в 2023 году – 3,75 триллиона, в 2024 году – 3,77 триллиона. В проекте бюджета фонда учтены и объемы межбюджетных трансфертов, получаемых из региональных бюджетов через территориальные органы службы занятости населения: на 2022 год — 3,7 миллиарда рублей, на 2023 год — 3,9 миллиарда, на 2024 год — 4,2 миллиарда.

Проект трехлетнего бюджета ПФР сформирован с учетом норм законопроекта, также внесенного в четверг в Госдуму и предусматривающего передачу фонду полномочий по осуществлению гражданам отдельных мер социальной поддержки, осуществляемых в настоящее время региональными властями и Рострудом за счет средств федерального бюджета.