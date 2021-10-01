МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть целесообразность поэтапного повышения порога ликвидной части Фонда национального благосостояния для инвестирования средств с нынешних 7% до 10% ВВП, но сделать исключение для перечня инфраструктурных проектов, который будет утвержден после 1 октября, говорится в сообщении Кремля.

"Рассмотреть вопрос целесообразности внесения в законодательство Российской Федерации изменений, обеспечивающих поэтапное повышение с 7,0 до 10,0 процентов валового внутреннего продукта объема средств Фонда национального благосостояния, размещаемых на депозитах и банковских счетах в Центральном банке Российской Федерации, до достижения которого не допускается размещение средств Фонда национального благосостояния в иные финансовые активы, за исключением перечня инфраструктурных проектов, утвержденного после 1 октября 2021 г., в объеме, не превышающем 2,5 трлн. рублей", — сказано в сообщении.