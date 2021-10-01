МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Минфин РФ предложил повысить до 10% ВВП порог ликвидной части Фонда национального благосостояния, сверх которого возможно инвестирование средств фонда, для снижения долгосрочных бюджетных рисков, связанных с энергетическим переходом, говорится в основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, опубликованных на сайте министерства. Песков оценил целесообразность увеличения ФНБ

Минфин отмечает, что в средне-долгосрочном периоде вероятно усиление тенденций нисходящей динамики нефтяного рынка при сохранении повышенной ценовой волатильности. "В целях оценки устойчивости государственных финансов к стрессовым сценариям было проведено стресс-тестирование бюджетных параметров — в том числе в зависимости от траектории энергоперехода. Результаты стресс-тестирования отражают, что в случае реализации наиболее амбициозных сценариев по сокращению выбросов вопрос устойчивости федерального бюджета может встать уже в начале 30-х годов", — говорится в документе.

В этом свете к инвестированию дополнительных конъюнктурных доходов, накапливаемых в период относительно высоких цен, необходимо подходить особенно аккуратно, отмечает Минфин. "В целях снижения долгосрочных бюджетных рисков, связанных с энергопереходом, минимальный уровень ликвидных резервных активов (ФНБ — ред.) предлагается довести до уровня 10% ВВП", — добавляется в документе.

Министерство отмечает, что масштабы инвестиций средств ФНБ в отечественную экономику не должны приводить к значимому снижению стабилизационной действенности бюджетных правил, а критерии и правила инвестирования должны исключить их де-факто трансформации в "завуалированные" расходы бюджета. Путин поручил изучить повышение порога для инвестирования средств ФНБ

"Объем средств ФНБ, инвестируемый в самоокупаемые инвестиционные проекты, который не будет оказывать значимого влияния на параметры денежно-кредитной политики и стабилизационной действенности бюджетных правил, составляет порядка 400 миллиардов рублей в год", — указывает министерство.

Энергопереход — мировая трансформация энергетики от ископаемых к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ). Он тесно связан с декарбонизацией — снижением выбросов парниковых газов при производстве. Многие страны мира, особенно западные, поставили себе задачу снизить объем таких выбросов, то есть сделать экономику углеродно нейтральной, к 2050 году.