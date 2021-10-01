МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Ликвидная часть Фонда национального благосостояния (ФНБ) превысит 10% ВВП — до такого уровня может быть повышен порог для инвестирования средств фонда в связи с рисками из-за энергоперехода — в 2024 году, следует из опубликованных на сайте Минфина основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Минфин предложил повысить порог ликвидной части ФНБ до 10% ВВП

Согласно документу, в 2024 году объем ликвидной части ФНБ после выделения финансирования на новые самоокупаемые инфраструктурные проекты в размере 2,5 триллиона рублей должен составить 10,1% ВВП, или 15,283 триллиона рублей, а без учета таких трат — 11,7% ВВП, или 17,783 триллиона.

В то же время при сохранении резерва на финансирование инфраструктурных проектов в размере до 2,5 триллиона рублей, ликвидная часть ФНБ превысит 10% ВВП уже в 2023 году, достигнув 10,3% ВВП, или 14,604 триллиона.

Президент РФ Владимир Путин ранее в пятницу поручил правительству рассмотреть целесообразность поэтапного повышения порога ликвидной части ФНБ, сверх которого возможно инвестирование его средств, с нынешних 7% до 10% ВВП, но сделать исключение для перечня инфраструктурных проектов, который будет утвержден после 1 октября. Минфин РФ пояснил, что такая мера нужна для снижения долгосрочных бюджетных рисков, связанных с энергетическим переходом. Песков оценил целесообразность увеличения ФНБ

Согласно Бюджетному кодексу, в ФНБ направляются все нефтегазовые доходы от цены нефти сверх планки отсечения (в 2021 году эта планка находится на уровне 43,3 доллара за баррель). Эти средства должны размещаться на депозитах и счетах ЦБ, которые он инвестирует только в высоколиквидные зарубежные активы до достижения их объема 7% ВВП. А средства, накопленные сверх этой планки, допускается размещать в иные финансовые активы.

Общий объем ФНБ (с учетом средств, которые были ранее вложены в различные инструменты) на 1 сентября достиг 14,017 триллиона рублей, или 12,1% ВВП, а ликвидная часть составила 8,478 триллиона рублей, или 7,3% ВВП.

Власти РФ сейчас формируют перечень инфраструктурных проектов, которые получат деньги из ФНБ. Министр финансов Антон Силуанов в сентябре говорил, что лимит финансирования проектов из ФНБ на 2021-2024 годы составляет 1,6 триллиона рублей, при этом сверх лимита планируется выделить 900 миллиардов рублей на проект в Усть-Луге.