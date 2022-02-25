МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за неполный февраль сократился более чем на 1,8 триллиона рублей из-за обвала котировок акций Сбербанка и "Аэрофлота", подсчитала для РИА Новости руководитель направления "Макроэкономический анализ и финансовые рынки" ЦСР Наталья Сафина. Сбербанк заявил, что отделения и банкоматы банка работают штатно

По состоянию на 1 февраля 2022 года объем ФНБ составил 13,610 триллиона рублей. Из них 2,997 триллиона рублей было вложено в обыкновенные акции Сбербанка, а 47,367 миллиарда рублей — в обыкновенные акции "Аэрофлота".

"В совокупности на эти активы пришлось около 22% всего ФНБ. По состоянию на 15.00 24 февраля цены на акции Сбера рухнули почти на 60%, а "Аэрофлота" — на 40% к уровням начала месяца. Таким образом, в результате текущего обвала на фондовом рынке, вызванного военной операцией на Украине, ФНБ "потерял" за неполный месяц уже более 1,8 триллиона рублей, что представляет собой, конечно, явно временный тренд, который будет частично отыгран по мере стабилизации ситуации", — рассказала Сафина.

Президент РФ Владимир Путин утром в четверг объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".

Российский рынок акций в первой половине дня в четверг обвалился после начала военной спецоперации РФ в отношении Украины — индекс Мосбиржи падал более чем на 45% и опускался ниже 1700 пунктов, впервые с февраля 2016 года, в то же время долларовый индекс РТС падал примерно на 50% и тестировал на прочность минимальные отметки с января 2016 года.