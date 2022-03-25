МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Представители профсоюзов, работодателей, правительства поддержали проект закона о едином Социальном фонде, сообщили журналистам в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. СМИ: Россия запланировала выход из соглашения о пенсиях в СНГ

Согласно сообщению, Голикова провела заседание Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК). В комиссию входят представители профсоюзов, работодателей и правительства.

"На заседании рассмотрен законопроект о государственном внебюджетном фонде "Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации"… Стороны РТК поддержали проект закона", — говорится в сообщении.

Также на заседании Голикова предложила профсоюзам и работодателям ввести по одному человеку в состав межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда для выработки совместных решений и оперативного реагирования на складывающуюся ситуацию.

Ранее министерство труда и социальной защиты РФ предложило объединить Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) в единый Социальный фонд России, а также расширить охват населения социальным страхованием, распространив обязательное социальное страхование на занятых по гражданско-правовым договорам. Pамминистра труда и социальной защиты России Андрей Пудов в конце февраля заявлял, что законопроект о Социальном фонде планируется внести в Госдуму в марте.