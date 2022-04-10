МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Резервный фонд правительства России увеличится на 273,4 миллиарда рублей в целях обеспечения стабильности экономики в условиях внешних санкций, говорится на сайте кабмина. Кабмин направит средства на массовое производство препарата "МИР 19"

Отмечается, большая часть средств — 271,6 миллиарда рублей — будет получена от дополнительных нефтегазовых доходов за первый квартал текущего года.

Уточняется, что кабмин получил право распоряжаться этими деньгами благодаря поправкам в закон об особенностях исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в 2022 году. Это позволяет правительству максимально быстро и гибко реагировать на изменение ситуации в российской экономике.

Резервный фонд Правительства создан для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, которые не были предусмотрены бюджетом, отмечается в сообщении. В прошлом году средства фонда были направлены на разовые выплаты пенсионерам и семьям с детьми от 6 до 18 лет, борьбу с коронавирусом и закупку бесплатных лекарств.