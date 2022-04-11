МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) за март 2022 года увеличился в рублях на 117,187 миллиарда — до 13,052 триллиона рублей, в долларах — на 0,4 миллиарда, до 155,227 миллиарда долларов, следует из сообщения Минфина. Правительство закрепило временный отказ от пополнения "кубышки"

"По состоянию на 1 апреля 2022 г. объем ФНБ составил 13 052 295,2 млн. рублей, или 9,8% ВВП, прогнозируемого на 2022 год…, что эквивалентно 155 227,2 млн. долл. США", — говорится в сообщении. При этом объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в ЦБ) составил 9,694 триллиона рублей, или 7,3% ВВП, прогнозируемого на 2022 год.

На 1 марта объем ФНБ составлял 12,935 триллиона рублей, в долларовом эквиваленте — 154,82 миллиарда долларов.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 апреля было размещено 38,562 миллиарда евро, 4,179 миллиарда фунтов стерлингов, 600,3 миллиарда японских иен, 226,777 миллиарда китайских юаней, 99,033 миллиарда рублей, 405,708 тонны золота в обезличенной форме. На депозитах в ВЭБе размещено 530 миллиардов рублей. Кроме того, 3 миллиарда долларов размещены в облигациях Украины, по которым страна допустила дефолт.

В ценных бумагах российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, размещено 294,846 миллиарда рублей и 2,292 миллиарда долларов, в привилегированных акциях кредитных организаций — 278,992 миллиарда рублей. На субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов размещено 138,434 миллиарда рублей.

Еще 1,59 триллиона рублей вложено в обыкновенные акции Сбербанка, 31 миллиард рублей — в обыкновенные акции "Аэрофлота", 50 миллиардов рублей — в обыкновенные акции АО "Дом.РФ".

"Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2022 г. составил 8 445,1 млн. рублей, что эквивалентно 101,1 млн. долл. США", — говорится в сообщении.