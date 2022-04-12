МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Банк России по итогам прошлого года нарастил запасы наличной валюты на 8,1%, до 38 миллиардов долларов, подсчитал для РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Рубль упал после послаблений ограничительных мер Центробанка

"На 1 января 2022 года запас иностранной наличной валюты в ЦБ в пересчете на доллары увеличился за год на 2,8 миллиарда долларов, или на 8,1%, до 37,7 миллиарда долларов. Если предположить, что наличная валюта хранится в 100-долларовых банкнотах, то вес этого запаса составляет 377 тонн", — привел данные аналитик.

Этот запас существенно больше запаса наличной иностранной валюты в кассах российских банков, отмечает Осадчий. По его расчетам, на 1 января этот показатель составил 10 миллиардов долларов.

Как сообщил эксперт, валютные средства населения на счетах в российских банках составили в пересчете на доллары 92,8 миллиарда долларов.