МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Ильи Баланина новым председателем Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). Об этом сообщается на сайте кабмина. Кабмин поручил обеспечить готовность к работе единого Соцфонда

Возглавлявшая фонд ранее Елена Чернякова переходит на работу в Росстат, где она будет занимать должность замглавы ведомства, уточняется в сообщении.

Баланин в начале своей карьеры работал в управлении Федерального казначейства по Костромской области. После этого в сентябре 2016 года стал заместителем председателя правительства Ярославской области — директором департамента финансов.

С февраля текущего года Баланин был назначен заместителем руководителя Федерального агентства по делам СНГ, проживающих за границей соотечественников и международному гуманитарному сотрудничеству. Приказ президента РФ Владимира Путина освобождает его от этой должности.