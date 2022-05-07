МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Несмотря на огромные суммы, фактически украденные у России Западом, Москва не нарушает чужие права частной собственности, заявил в интервью изданию Украина.ру министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, доктор экономических наук Сергей Глазьев. Канада хочет дать себе право продавать замороженные активы россиян

По его данным, на текущий момент потери России в результате заморозки ее активов западными странами оцениваются в $400 миллиардов — это государственные валютные резервы, еще триллион долларов — частные накопления.

"Всякие "шакалы", "гиены" пытаются украсть наши средства при попустительстве своих правительств. Мы же не предпринимаем никаких конфискационных мер", — сказал Глазьев, подчеркнув, что Россия ничего не замораживает.

"Мы отвечаем по старой доброй традиции правового государства, ведем себя, как джентльмены, в расчете на долгосрочное признание нашей правоты", — сказал он.

Вместе с тем министр отметил, что в отличие от Великобритании и США, практикующих не только преступное изъятие чужих средств, но и доносы на "богатых русских", Россия не нарушает права частной собственности.