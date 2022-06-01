МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Администрация США опасается, что возможная конфискация замороженных активов Центрального банка России подорвет в глазах других стран статус Вашингтона как надежного инвестиционного партнера, пишет газета New York Times со ссылкой на источники. Минифин Украины призвал Японию отдать Киеву замороженные активы России

Согласно ее данным, обсуждение вопроса об изъятии активов российского Центробанка "столкнулось с сопротивлением в США" из-за юридических и репутационных последствий, с которым может столкнуться страна при таком сценарии.

"Высокопоставленные должностные лица в администрации Джо Байдена предупредили, что изъятие этих средств может быть незаконным и помешает другим странам в дальнейшем полагаться на США как на страну для хранения инвестиций", — следует из публикации.

Газета отмечает, что, в отличие от многих стран Европы, открыто призывающих задействовать замороженные российские активы для восстановления пострадавшей от вооруженного конфликта Украины, США в этом вопросе "гораздо более осторожны".

"Внутри администрации Байдена продолжаются дискуссии на тему того, следует ли присоединиться к усилиям по конфискации активов, в том числе в долларах и евро, которые Москва разместила перед вторжением на Украину. Лишь часть этих средств хранится в США, большая же часть депонирована в Европе, в том числе в Банке международных расчетов в Швейцарии", — пишет издание.

В рядах американских чиновников, по его данным, склонны считать, что конфискация российских активов может подтолкнуть центробанки других стран переориентировать свои активы из долларов в другие валюты.

В своем недавнем выступлении министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что не знает, можно ли переориентировать замороженные активы Центробанка РФ на помощь Украине. В правительстве США неоднократно подчеркивали, что еще не приняли решения по данному вопросу.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы. Министр финансов Антон Силуанов ранее оценивал, что заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России. В ряде стран в рамках санкционной политики также принимаются решения по заморозке активов и недвижимости российских бизнесменов. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее попросил страны G7 принять законы, которые позволят конфисковать активы РФ и передать их Украине.