МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Резервный фонд правительства РФ увеличится на 551,4 миллиарда рублей, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина. Минфин перечислил в ФНБ дополнительные нефтегазовые доходы за прошлый год

"Резервный фонд правительства увеличится на 551,4 миллиарда рублей. Распоряжение об этом подписано", — говорится в сообщении.

Добавляется, что средства будут задействованы в том числе для реализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильности развития экономики в условиях внешних ограничений. Источником увеличения фонда являются дополнительные нефтегазовые доходы, полученные в 2022 году.

Сообщается, что средства из фонда направляются на социально значимые цели. В 2022 году он был источником финансирования ежемесячных выплат на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Кроме того, средства из него выделялись на переобучение безработных. В прошлом году из резервного фонда финансировалось ускоренное расселение аварийного жилья, ликвидация последствий паводков в ряде регионов страны.

В начале мая кабмин уже сообщал о том, что Резервный фонд правительства России увеличится на 791,6 миллиарда рублей за счет дополнительных нефтегазовых доходов, полученных в 2022 году.