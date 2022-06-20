МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Объем средств Фонда национального благосостояния в текущем году снизится до 12,8 триллиона рублей, в 2021 году он составил 13,56 триллиона, или 10,4% ВВП, сообщил РИА Новости источник, знакомый с подготовленным Минфином России документом.

Согласно документу, объем ФНБ в 2022 году составит 9,1% ВВП, в 2023 году он снизится до 8% ВВП и составит 11,76 триллиона рублей. В 2024 году объем средств в фонде составит 11,3 триллиона рублей, или 7,1% ВВП, а в 2025 году ожидается 11,4 триллиона, или 6,8% ВВП, рассказал источник.