МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Государственная Дума в ходе пленарного заседания в среду приняла во втором чтении законопроект об объединении Пенсионного фонда (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) в единый Фонд пенсионного и социального страхования. Госдума утвердила отчет об исполнении бюджета за 2021 год с профицитом

Как поясняло правительство, реформа проводится в рамках проекта по созданию в России социального казначейства. Уточняется, что создание единого Соцфонда произойдет с 1 января 2023 года путем присоединения ФСС к ПФР и соответствующего переименования. По мнению вийе-премьера РФ Татьяны Голиковой, переходный период объединения ПФР и ФСС может занять до двух лет.

Идея об объединении двух фондов была выдвинута Минтрудом. Эту идею поддержали представители профсоюзов, работодателей и кабмина. Отмечается, что объединение функций ПФР и ФСС сделает получение социальных выплат более быстрым и удобным для граждан, в том числе за счет создания единых офисов клиентского обслуживания.

Как заявил глава министерства Антон Котяков, средства, освободившиеся после объединения ПФР и ФСС, будут направлены на повышение пенсий.

Рассмотрение законопроекта в третьем чтении может состояться 5 июля.