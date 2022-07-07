МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы значительно растут в четверг на фоне вернувшегося общерыночного оптимизма, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы Европы выросли на 1-2%

По состоянию на 17.09 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,54%, до 31204,73 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,39%, до 11520,28 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,85%, до 3877,56 пункта.

Мировые рынки восстанавливаются от шока начала недели, вызванного в том числе забастовкой работников нефтегазового сектора Норвегии, из-за которой была приостановлена добыча. На этом фоне резко подскочили цены на газ, что усилило опасения инвесторов относительно продолжающегося ускорения инфляции в мире. Сейчас же фондовые индексы Европы растут на 1-2%, нефть дорожает на 4%, а евро слабо восстанавливается к доллару. Забастовка сотрудников нефтегазовых компаний Норвегии завершилась в середине недели после вмешательства местных властей.

В пятницу трейдеры ожидают данные по безработице, которая, как полагают аналитики, в июне осталась на уровне мая в 3,6%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 268 тысяч.

По словам президента Sevens Report Тома Эссе (Tom Essaye), которого цитирует агентство Market Watch, трейдеры рассчитывают увидеть в этих данных сигналы о достижении пика инфляции и пика "ястребиных" настроений Федрезерва США. Если рынки их увидят, рост может продолжиться.