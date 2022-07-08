МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Совет Федерации в ходе заседания в пятницу одобрил закон о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования. Мишустин призвал проработать дополнительные инструменты помощи россиянам

Как поясняло правительство, реформа проводится в рамках проекта по созданию в России социального казначейства. Уточняется, что создание единого Соцфонда произойдет с 1 января 2023 года путем присоединения ФСС к ПФР и соответствующего переименования. По мнению вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, переходный период объединения ПФР и ФСС может занять до двух лет.

Идея об объединении двух фондов была выдвинута Минтрудом. Эту идею поддержали представители профсоюзов, работодателей и кабмина. Отмечается, что объединение функций ПФР и ФСС сделает получение социальных выплат более быстрым и удобным для граждан, в том числе за счет создания единых офисов клиентского обслуживания.

Кроме того, принятие закона позволит увеличить размеры социальных пособий в 1,5 раза к 2025 году, а у работодателей появится возможность осуществлять взносы одним платежом по единому тарифу.

Как заявил глава министерства Антон Котяков, средства, освободившиеся после объединения ПФР и ФСС, будут направлены на повышение пенсий.