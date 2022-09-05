МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Наблюдательный совет ВЭБ.РФ одобрил новый пакет мер поддержки для моногородов, возможность получить беспроцентный займ сохранена только для тех территорий, где действует режим ЧС, заявила пресс-служба госкорпорации. Правительство продлило финансирование займов на Sukhoi Superjet

Как сообщалось ранее, после ликвидации Фонда развития моногородов оказывать поддержку этим территориям будет ВЭБ.РФ. Ранее Фонд предлагал льготные займы местному бизнесу от пяти миллионов до 250 миллионов рублей под 0% годовых для небольших проектов и от 250 миллионов до одного миллиарда рублей под пять процентов годовых для крупных, а также софинансирование совместно с регионом объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

"Правительство согласовало новые меры поддержки для моногородов, которые в скором времени можно будет получить в ВЭБ.РФ. Несмотря на то, что беспроцентного займа для всех моногородов больше нет, он остался только для городов с режимом ЧС, по рекомендации правительства, Минэка и Минфина мы расширили границу льготных кредитов с 5 млн до 1 млрд рублей под 1% годовых", — приводятся слова главного управляющего партнёра по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирины Макиевой.

По ее словам, переходный период полностью завершится в ближайшие несколько недель, после чего начнется прием заявок от предпринимателей. Теперь они могут рассчитывать на следующие меры поддержки: кредиты от пяти миллионов до миллиарда рублей под один процент годовых сроком до 15 лет; от 250 миллионов до миллиарда рублей под пять годовых сроком до 15 лет; от пяти миллионов до 50 миллионов рублей под 0% годовых сроком до четырех лет на текущую деятельность (для моногородов с режимом ЧС федерального характера), от пяти миллионов до 250 миллионов рублей под 0% годовых сроком до 15 лет на капитальные вложения (для моногородов с режимом ЧС федерального характера). Кроме того, мерами поддержки предусмотрено безвозвратное софинансирование объектов инфраструктуры к инвестпроектам — максимально до 750 миллионов рублей, объектов социнфраструктуры для моногородов с численностью населения до 50 тысяч человек — максимально до 750 миллионов рублей.