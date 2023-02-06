ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 фев — ПРАЙМ. Ликвидная часть Фонда национального благосостояния (ФНБ) составляет 6 триллионов рублей, сказал глава Минфина РФ Антон Силуанов. Минфин предложил снизить порог инвестирования средств ФНБ

"Если говорить о ликвидной части, то около 6 триллионов рублей", — сказал Силуанов в эфире Первого канала.

Объем ФНБ России за декабрь 2022 года уменьшился на 955 миллиардов рублей — до 10,435 триллиона рублей, в долларах – сократился на 38,1 миллиарда, до 148,35 миллиарда долларов, сообщал в январе Минфин.