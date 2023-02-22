МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Специальный фонд для поддержки семей ветеранов и погибших бойцов необходимо сформировать в ускоренном режиме, вице-премьер Татьяна Голикова проконтролирует ситуацию, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Путин объявил о создании фонда помощи семьям погибших и ветеранов СВО

Глава правительства подчеркнул, что работа по созданию фонда, который окажет адресную персональную помощь семьям погибших бойцов и ветеранов" СВО, необходимо провести в короткие сроки.

Ранее во вторник президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, заявил о создании фонда поддержки семей участников СВО.

Мишустин добавил, что Голикова будет держать вопрос на контроле.

Помимо этого премьер подчеркнул важность обеспечения для жителей новых регионов возможности оформить материнский капитал.

Путин во вторник также предложил распространить программу маткапитала на присоединенные территории для детей, рожденных после 2007 года.