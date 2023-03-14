ВАШИНГТОН, 14 мар — ПРАЙМ. Пенсионные фонды по всему миру потеряли "миллионы долларов" в результате краха Silicon Valley Bank (SVB), сообщает американский журнал Newsweek. Американские банки толкают мир к новому кризису

"Крах банка Silicon Valley Bank привел к потере миллионов долларов пенсионными фондами по всему миру", — передает издание.

По данным журнала, в обанкротившийся банк инвестировали такие фонды, как Пенсионный фонд государственных служащих Калифорнии (CalPERS), Пенсионный фонд учителей штата Калифорния (CalSTRS), Национальная пенсионная служба Южной Кореи (NPS) и шведский пенсионный фонд Alecta.

В частности, CalPERS вложил в Silicon Valley Bank 67 миллионов долларов, CalSTRS держал в акциях SVB 11 миллионов долларов, а шведский Alecta инвестировал около 848 миллионов долларов. Названы неизбежные последствия банкротства SVB для мировой экономики

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки ФРС США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков.

Президент США Джо Байден в понедельник в связи с ситуацией вокруг SVB заверил, что банковская система страны остается в безопасности, выразил уверенность, что налогоплательщики не понесут потерь из-за проблем обанкротившихся банков, а все депозиты вкладчиков будут в сохранности. Однако он предупредил, что инвесторы этих банков потеряют деньги, поскольку осознанно шли на риск. Вину за сложившуюся ситуацию Байден традиционно возложил на экс-президента Дональда Трампа, а руководства обанкротившихся банков пообещал уволить.