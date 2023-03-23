МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Рост доли юаня во внешней торговле РФ повысит вес китайской валюты в Фонде национального благосостояния (ФНБ) до установленного Минфином уровня в 60% уже в текущем году, заявил РИА Новости директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг. Кроме того, опрошенные агентством эксперты полагают, что рост доли юаня во внешторге даст дополнительный толчок развитию юаневых инструментов российского валютного и долгового рынков, а также платежной инфраструктуры в юанях. Доллар и юань выросли к рублю

Россия выступает за использование китайских юаней в расчетах между Россией и странами Азии, Африки и Латинской Америки, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин на переговорах с китайским руководством в расширенном составе.

"Расширение сотрудничества стран закономерно ведет к росту товарооборота и объемов платежей. Внешнеторговая активность со странами западной коалиции резко падает, а с восточным направлением быстро растет. Естественно, в условиях текущей геополитической обстановки акцент будет на расчетах в национальных валютах", — комментирует Михаил Зельцер из "БКС Мир инвестиций".

В России постоянно складывается положительное сальдо счета текущих операций (СТО): экспорт превышает импорт и прочие статьи в СТО, поэтому в страну приходит поток валюты, и ранее он был представлен в основном долларами и евро, напоминает Антон Прокудин из УК "Ингосстрах-Инвестиции".

"С ростом риска блокировки операций и остатков в долларах и евро на смену им должны прийти другие валюты. Крупнейшим торговым партнером России, помимо Евросоюза, является Китай, поэтому логично, что для удобства расчетов лучше использовать юани", — добавляет он.

РЕЗЕРВЫ В ЮАНЯХ ВЫРАСТУТ ДО НОРМАТИВА

С точки зрения финансового рынка РФ, расчеты в юанях с дружественными странами делают китайскую валюту полноценной заменой резервным валютам внутри РФ, считает Владимир Евстифеев из банка "Зенит". "Юань остается одной из немногих мировых валют, которая доступна для накопления валютных резервов РФ. Поэтому при формировании дополнительных резервных фондов доля юаня будет наивысшей", — добавляет он.

Подробная структура резервов РФ сейчас не раскрывается, а на начало прошлого года в юанях было чуть более 17% активов, отмечает Зельцер из "БКС Мир инвестиций". "В ФНБ доля юаня достигает 30%. Можно предположить, что и общая "подушка безопасности" страны теперь имеет схожий баланс. При этом до пределов по юаню в резервах еще далеко: нормативный максимум валюты КНР определен Минфином РФ в 60%", — добавляет он.

Впрочем, Вайсберг из ИК "Регион" считает, что "доля юаня в ФНБ в текущем году вырастет до нормативного уровня 60% за счет исключения остаточной доли евро".

СВОПЫ, ОБЛИГАЦИИ И ИНФРАСТРУКТУРА

Инструменты валютного и денежного рынка в юанях внутри РФ постепенно развиваются, однако они далеки от той активности и ассортимента, которые были ранее по доллару, считает Евстифеев из банка "Зенит".

"Прежде всего, это связано с ограниченным числом китайских банков-контрагентов, которые опасаются риска вторичных ограничений. Для целей хеджирования и управления ликвидностью наиболее интересными выглядят процентные и валютные свопы (комбинация двух противоположных конверсионных сделок на одинаковую сумму с разными датами валютирования), особенно сроками от нескольких месяцев до нескольких лет", — добавляет он.

Наиболее необходима долговому рынку сейчас долгосрочная кривая свопов юань-рубль, которая позволит более точно оценивать справедливую стоимость юаневых облигаций относительно рублевых, также считает Вайсберг из ИК "Регион".

"В целом именно транзакции на финансовом рынке могут способствовать дальнейшему увеличению юаневой ликвидности: притоки по торговому каналу стабилизировались и в ближайшее время вряд ли будут заметно расти. Думаю, что Минфин РФ продолжит консультации о возможности облигационного займа на китайском рынке, а крупнейшие российские компании будут искать возможность привлекать средства в китайских банках", — добавляет он.

Наконец, рост доли юаня во внешней торговле РФ ускорит и разовьет платежную инфраструктуру в юанях, считает Прокудин из УК "Ингосстрах-Инвестиции". "И это видно уже сейчас: многие банки не осуществляют переводы долларов и евро по SWIFT, зато переводят валюту в юанях за рубеж", — отмечает он.

Уже в прошлом году российские банки начали подключаться к китайской платежной системе банковских переводов CIPS (Cross-border Interbank Payment System), позволяющей платить в юанях, отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. "На фоне увеличения товарооборота и использования платежей в юанях инфраструктура также продолжит развиваться, возможно, даже более быстрыми темпами из-за увеличения количества банковских продуктов в юанях, как следствие спроса на нее", — добавляет он.