2023-03-30T18:51:02+03:00
2023-03-30T18:51:02+03:00
2023-03-30T18:51:02+03:00
2023
https://1prime.ru/personal_investments/20230330/840246419.html
Чирков спрогнозировал расходы Соцфонда в 2023 году
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Расходы Социального фонда России в текущем году составят 13,5 триллиона рублей, заявил "России 24" глава фонда Сергей Чирков. "Да, бюджет Социального фонда достаточно большой, в... ПРАЙМ, 30.03.2023
финансы, новости, фонды, соцфонд, расходы, прогноз
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Расходы Социального фонда России в текущем году составят 13,5 триллиона рублей, заявил "России 24" глава фонда Сергей Чирков.
"Да, бюджет Социального фонда достаточно большой, в этом году расходы Социального фонда должны составить 13,5 триллиона рублей", — сказал он.
По словам Чиркова, в запланированную сумму войдут все выплаты, бюджет фонда заполнят страховые взносы.
"Деньги есть и будут", — подчеркнул глава Соцфонда.