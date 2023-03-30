МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Расходы Социального фонда России в текущем году составят 13,5 триллиона рублей, заявил "России 24" глава фонда Сергей Чирков. Стало известно, как делят расходы в российских семьях

"Да, бюджет Социального фонда достаточно большой, в этом году расходы Социального фонда должны составить 13,5 триллиона рублей", — сказал он.

По словам Чиркова, в запланированную сумму войдут все выплаты, бюджет фонда заполнят страховые взносы.

"Деньги есть и будут", — подчеркнул глава Соцфонда.