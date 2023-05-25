С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — ПРАЙМ. Банк России планирует в ближайшее время принять точечные изменения в состав и структуру активов инвестиционных фондов, сообщила директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Ольга Шишлянникова. "Газпром" назвал ожидаемый объем освоения инвестиций в 2023 году

"Про управляющие компании. Мы на финальной стадии обсуждения с рынком и планируем в ближайшее время принять изменения в состав и структуру активов", — сказала она в ходе Investfunds Forum XIV. По ее словам, это точечные изменения, связанные с тем, чтобы улучшить возможность привлечения инвесторов, в том числе по тем направлениям, которые сейчас вызывают интерес. "Например, мы расширяем возможности включения отдельных объектов недвижимости в состав закрытых паевых инвестиционных фондов", — сказала она.

"Вводим, конечно, и новые требования, обусловленные веяниями времени. Мы надеемся, что управляющие компании путем включения в состав фондов начнут включать новые инструменты, которые направлены на трансформацию экономики, и мы готовы дать определенные льготы по этим инструментам для включения в состав паевых инвестиционных фондов для того, чтобы помочь российской экономике восстановиться после шоков, которые были в 2022 году", — отметила она.

"Мы предусматриваем порядок включения в состав фондов замещающих облигаций, понимая, что не по вине управляющих компаний возникли проблемы, что эти замещающие облигации не соответствуют тем требованиям, которые есть, поэтому решаем эту проблему", — продолжила она.

С 1 сентября иностранные ценные бумаги эмитентов из недружественных стран станут инструментами только для квалифицированных инвесторов, поэтому Банк России принял решение по аналогии с российскими инструментами для квалифицированных инвесторов ограничить долю этих инструментов в составе фондов для неквалифицированных инвесторов величиной в 40%.

"Конечно, предусмотрены исключения, в том числе для тех закрытых паевых инвестиционных фондов, где есть заблокированные активы. Там мы эти требования вводить не будем", — также отметила Шишлянникова.