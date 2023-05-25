С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — ПРАЙМ. Пайщики закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФов), куда будут выделены заблокированные активы, не будут платить дополнительных налогов, сообщила директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Ольга Шишлянникова. В ФНС раскрыли, как изменят схему удержания налогов с работающих за рубежом

"Другая проблема, которую мы обязательно должны будем решить. Даже не сомневаюсь, решим, может быть, совсем под новогоднюю елку, но решим. Это проблема с тем, чтобы сохранить нейтральный налоговый статус для пайщиков по закрытым паевым инвестиционным фондам, куда будут выделены заблокированные активы", — сказала она в ходе Investfunds Forum XIV.

"В целом мы практически уже достигли согласия с министерством финансов о том, как надо подкорректировать Налоговый кодекс, и что они также согласны с тем, что этот закон должен быть принят до конца года для того, чтобы уже по итогам 2023 года у пайщиков не возникло дополнительных негативных эмоций, связанных с тем, что они получили какое-то дополнительное налогообложение", — добавила она.

Суть заключается в том, чтобы не возникало дополнительного налогообложения, пояснила она журналистам в кулуарах форума.

"Вы же знаете, что закрытые паевые инвестиционные фонды облагаются немного в ином порядке. Плюс эти закрытые паевые фонды не будут обращающимися на организованном рынке, а Налоговый кодекс тоже устанавливает налоговый режим в зависимости о того, обращается инструмент или нет", — отметила Шишлянникова.

"Наша цель — что при выделении этих паев должно облагаться ровно так же, как облагаются сейчас, а не появляться новые обязанности по налогообложению, поскольку это вынужденная ситуация, а не решение инвесторов", — заключила она.