ЦБ решит проблему дополнительных налогов для пайщиков ЗПИФов заблокированных активов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — ПРАЙМ. Пайщики закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФов), куда будут выделены заблокированные активы, не будут платить дополнительных налогов, сообщила директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Ольга Шишлянникова.
"Другая проблема, которую мы обязательно должны будем решить. Даже не сомневаюсь, решим, может быть, совсем под новогоднюю елку, но решим. Это проблема с тем, чтобы сохранить нейтральный налоговый статус для пайщиков по закрытым паевым инвестиционным фондам, куда будут выделены заблокированные активы", — сказала она в ходе Investfunds Forum XIV.
"В целом мы практически уже достигли согласия с министерством финансов о том, как надо подкорректировать Налоговый кодекс, и что они также согласны с тем, что этот закон должен быть принят до конца года для того, чтобы уже по итогам 2023 года у пайщиков не возникло дополнительных негативных эмоций, связанных с тем, что они получили какое-то дополнительное налогообложение", — добавила она.
Суть заключается в том, чтобы не возникало дополнительного налогообложения, пояснила она журналистам в кулуарах форума.
"Вы же знаете, что закрытые паевые инвестиционные фонды облагаются немного в ином порядке. Плюс эти закрытые паевые фонды не будут обращающимися на организованном рынке, а Налоговый кодекс тоже устанавливает налоговый режим в зависимости о того, обращается инструмент или нет", — отметила Шишлянникова.
"Наша цель — что при выделении этих паев должно облагаться ровно так же, как облагаются сейчас, а не появляться новые обязанности по налогообложению, поскольку это вынужденная ситуация, а не решение инвесторов", — заключила она.
https://1prime.ru/personal_investments/20230525/840682328.html