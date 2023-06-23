МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Банк России предложил уточнить требования к стресс-тестированию негосударственных пенсионных фондов (НПФ), говорится в сообщении регулятора. ЦБ ужесточил регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов

"Изменения направлены на совершенствование оценки рисков при исполнении обязательств негосударственными пенсионными фондами (НПФ) перед своими клиентами. Это позволит лучше оценивать финансовую устойчивость таких институтов", — сообщил ЦБ. Соответствующий проект опубликован для общественного обсуждения на сайте регулятора.

Для более точного отражения финансового положения фондов предлагается учитывать не только их вознаграждение и расходы, возникающие при инвестировании средств, но и общехозяйственные затраты, которые они несут при исполнении договоров негосударственного пенсионного обеспечения и договоров об обязательном пенсионном страховании.

Кроме того, порядок расчета стоимости активов НПФ дополнен новыми методиками в отношении отдельных инструментов: облигаций с индексируемым номиналом, облигаций с переменным купоном, привязанным к ставке RUONIA, и облигаций с ипотечным покрытием. Предусматривается применение в сценариях особого порядка прогнозирования стоимости активов, задействованных в проектах технологического суверенитета и структурной адаптации экономики России.

Документ также уточняет случаи и сроки проведения стресс-тестов после опубликования сценариев, разработанных Банком России.