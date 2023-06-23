ЦБ предложил уточнить требования к стресс-тестированию негосударственных пенсионных фондов
МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Банк России предложил уточнить требования к стресс-тестированию негосударственных пенсионных фондов (НПФ), говорится в сообщении регулятора.
"Изменения направлены на совершенствование оценки рисков при исполнении обязательств негосударственными пенсионными фондами (НПФ) перед своими клиентами. Это позволит лучше оценивать финансовую устойчивость таких институтов", — сообщил ЦБ. Соответствующий проект опубликован для общественного обсуждения на сайте регулятора.
Для более точного отражения финансового положения фондов предлагается учитывать не только их вознаграждение и расходы, возникающие при инвестировании средств, но и общехозяйственные затраты, которые они несут при исполнении договоров негосударственного пенсионного обеспечения и договоров об обязательном пенсионном страховании.
Кроме того, порядок расчета стоимости активов НПФ дополнен новыми методиками в отношении отдельных инструментов: облигаций с индексируемым номиналом, облигаций с переменным купоном, привязанным к ставке RUONIA, и облигаций с ипотечным покрытием. Предусматривается применение в сценариях особого порядка прогнозирования стоимости активов, задействованных в проектах технологического суверенитета и структурной адаптации экономики России.
Документ также уточняет случаи и сроки проведения стресс-тестов после опубликования сценариев, разработанных Банком России.
https://1prime.ru/personal_investments/20230623/840911457.html