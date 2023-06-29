Фондовые индексы США слабо растут в четверг после выхода макростатистики
МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в четверг демонстрируют незначительный рост после публикации макростатистики по стране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.43 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,31%, до 33 956,1 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,1%, до 13 605,71 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,15%, до 4 383,69 пункта.
ВВП США, согласно третьей, окончательной оценке, вырос на 2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) в первом квартале 2023 года. Первая оценка предполагала рост американской экономики на 1,1%, вторая – на 1,3%.
Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 24 июня, неожиданно снизилось — на 26 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 239 тысяч.
Сильные данные по ВВП и рынку труда являются положительным сигналом для рынков, однако в то же время устойчивости американской экономики указывает на возможность продолжения ужесточения денежно-кредитной политики Федрезерва.
"Рынок воспринимает последние сильные экономические данные как положительно, так и отрицательно, поскольку они означают, что экономика более устойчива, но это также стимулирует Федеральную резервную систему продолжать повышать процентные ставки", — сказала агентству Блумберг заместитель главного инвестиционного директора BMO Family Office Кэрол Шляйф (Carol Schleif).
https://1prime.ru/personal_investments/20230629/840955640.html