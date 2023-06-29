МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в четверг демонстрируют незначительный рост после публикации макростатистики по стране, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США снижаются на фоне выступления главы ФРС

По состоянию на 16.43 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,31%, до 33 956,1 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,1%, до 13 605,71 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,15%, до 4 383,69 пункта.

ВВП США, согласно третьей, окончательной оценке, вырос на 2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) в первом квартале 2023 года. Первая оценка предполагала рост американской экономики на 1,1%, вторая – на 1,3%.

Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 24 июня, неожиданно снизилось — на 26 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 239 тысяч.

Сильные данные по ВВП и рынку труда являются положительным сигналом для рынков, однако в то же время устойчивости американской экономики указывает на возможность продолжения ужесточения денежно-кредитной политики Федрезерва.

"Рынок воспринимает последние сильные экономические данные как положительно, так и отрицательно, поскольку они означают, что экономика более устойчива, но это также стимулирует Федеральную резервную систему продолжать повышать процентные ставки", — сказала агентству Блумберг заместитель главного инвестиционного директора BMO Family Office Кэрол Шляйф (Carol Schleif).