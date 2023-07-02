МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. С начала 2023 года инвесторы забрали 27 миллиардов долларов из европейских фондов, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные Bank of America Corp и EPFR Global. FT: Европа выигрывает у США только в одной сфере

Как отмечается, уже шестнадцать недель подряд фонды европейских акций страдают от оттока инвестиций, в итоге они лишились миллиардов долларов.

При этом, согласно публикации, только на прошлой неделе в Европе произошел самый большой отток средств в размере 4,6 миллиарда долларов.

Эксперт Barclays Plc Эммануэль Кау отметил, что Европа была единственным крупным регионом, в котором наблюдался отток капитала в июне.

"Напротив, американские инвесторы впервые в этом году начали продавать европейские акции", — пишет он.