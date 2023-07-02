2023-07-02T07:23:00+03:00
2023-07-02T07:24:12+03:00
2023-07-02T07:23:00+03:00
2023
https://1prime.ru/personal_investments/20230702/840969326.html
СМИ: инвесторы забрали из европейских фондов 27 миллиардов долларов
Фонды
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
С начала 2023 года инвесторы забрали 27 миллиардов долларов из европейских фондов, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные Bank of America Corp и EPFR Global. Как... ПРАЙМ, 02.07.2023
финансы, новости, фонды, европа, инвестфонды
https://cdnn.1prime.ru/images/83833/98/838339879.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83833/98/838339879.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83833/98/838339878.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83833/98/838339878.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83833/98/838339865.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83833/98/838339865.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20230629/840956206.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. С начала 2023 года инвесторы забрали 27 миллиардов долларов из европейских фондов, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные Bank of America Corp и EPFR Global.
Как отмечается, уже шестнадцать недель подряд фонды европейских акций страдают от оттока инвестиций, в итоге они лишились миллиардов долларов.
При этом, согласно публикации, только на прошлой неделе в Европе произошел самый большой отток средств в размере 4,6 миллиарда долларов.
Эксперт Barclays Plc Эммануэль Кау отметил, что Европа была единственным крупным регионом, в котором наблюдался отток капитала в июне.
"Напротив, американские инвесторы впервые в этом году начали продавать европейские акции", — пишет он.