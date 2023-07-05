МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Объем резервного фонда правительства РФ на 1 апреля текущего года достиг 384,5 миллиарда рублей, а объем резервного фонда президента РФ составил 16,28 миллиарда рублей, говорится в аналитической записке Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-март 2023 года. Госдолг России составляет 23,72 триллиона рублей, сообщили в Счетной палате

"По состоянию на 1 апреля 2023 года объем резервного фонда Правительства Российской Федерации составил 384 543,7 миллиона рублей, что на 285 787,6 миллиона рублей, или в 3,9 раза, превышает показатель аналогичного периода 2022 года (на 1 апреля 2022 года — 98 756,1 миллиона рублей)", — говорится в документе.

Кроме того, как сообщают аудиторы, объем резервного фонда президента РФ на 1 апреля "составил 16 283,7 миллиона рублей, что на 119,5 миллиона рублей, или на 0,7%, превышает показатель аналогичного периода 2022 года (на 1 апреля 2022 года — 16 164,2 миллиона рублей)".

В контрольном ведомстве напомнили, что Федеральным законом о бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов бюджетные ассигнования резервного фонда правительства РФ предусмотрены на 2023 год в объеме 180 миллиардов рублей, однако на конец первого квартала были приняты решения по увеличению объемов резервного фонда.