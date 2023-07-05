МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Минтранс РФ опроверг РИА Новости сообщения о том, что ведет работу над созданием резервного фонда помощи пассажирам в случае банкротства авиакомпаний. Грузовые авиаперевозки в мире снизились на 5,2 процента

"Коммерсант" в среду сообщил, что Минтранс вернулся к идее "Ростеха" ввести для авиакомпаний сбор на случай банкротства или экстренных отмен рейсов. Сумма сбора пока не определена. Собеседники газеты в авиакомпаниях полагают, что он составит не менее 150-300 рублей с пассажира, и выступают против инициативы.

"Минтранс России не ведет работу ни с АО "Авиагарант", ни с какой-либо другой компанией по созданию резервного фонда помощи пассажирам в случае банкротства авиакомпаний. Информация, опубликованная сегодня в средствах массовой информации, в частности, об идеях взимания дополнительных сборов с пассажиров в целях наполнения данного фонда, не соответствует действительности", — говорится в сообщении министерства.

Минтранс подчеркивает, что ведущие российские авиакомпании уже высказались против создания такого фонда, поскольку это не соответствует основным задачам деятельности отрасли — а именно повышению доступности услуг воздушного транспорта для населения.

В Минтрансе России также уточнили, что совместно с Росавиацией внимательно мониторят финансово-экономическое состояние авиакомпаний. "В настоящее время условия, которые могли бы ухудшить экономическое положение перевозчиков, отсутствуют. В связи с этим поводов для создания такого фонда сейчас нет", — говорится в сообщении.