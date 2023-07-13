МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Резервный фонд правительства увеличен на 31,5 миллиарда рублей, как сообщает пресс-служба правительства, распоряжение об этом подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Госдума утвердила отчет об исполнении бюджета Фонда соцстрахования

"Объем резервного фонда правительства увеличен на 31,5 миллиарда рублей. Распоряжение об этом подписано. Источник увеличения резервного фонда – не использованные в 2022 году остатки средств федерального бюджета", — говорится в сообщении.

Финансирование из резервного фонда направляется на значимые цели, напомнили в правительстве. Так, в 2023 году из него было выделено 5,7 миллиарда рублей на поддержку паромного сообщения между Крымом и Краснодарским краем, 2,5 миллиарда рублей в качестве помощи организациям туриндустрии в Крыму и Севастополе.

Также средства резервного фонда правительства задействовались для оснащения ряда медицинских учреждений в Тюменской области, завершения капитального ремонта и закупки дополнительного медоборудования для Смоленской клинической больницы скорой медицинской помощи.

В начале июля Счетная палата сообщила, что объем резервного фонда правительства РФ на 1 апреля текущего года достиг 384,5 миллиарда рублей, а объем резервного фонда президента РФ составил 16,28 миллиарда рублей.