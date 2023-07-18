МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Европы завершили торги вторника ростом на фоне сезона финотчетности и подъема нефтяных цен, следует из данных торгов. Цены на газ в Европе завершили торги ростом на десять процентов

По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,64% — до 7 453,69 пункта, французский CAC 40 — на 0,38%, до 7 319,18 пункта, немецкий DAX — на 0,35%, до 16 125,49 пункта.

Поддержал торги сезон корпоративной отчетности. В частности, акции фармацевтической компании Novartis подорожали на 4,6% после публикации финотчета. Во втором квартале чистая прибыль компании выросла на 37% год к году, выручка — на 7%, также фирма повысила прогноз по росту продаж на текущий год до 7-9%.

Поддержало торги и удорожание нефти. Котировки этого вида сырья по марке Brent поднимаются на 1,8%, что поддержало стоимость акций энергетического сектора. Так, бумаги Equinor подорожали на 1,7%, BP — на 1,4%, TotalEnergies SE — на 1,2%.

Рынки также ожидают в среду публикации статистики по инфляции в еврозоне. Предварительная оценка показала замедление инфляции в июне до 5,5% с 6,1% месяцем ранее. Аналитики полагают, что оценка не изменится.