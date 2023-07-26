МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Европы завершили торги среды в минусе на фоне продолжающегося сезона корпоративной отчетности, следует из данных торгов. "Во всем виноваты русские": экономика Европы сыплется, как карточный домик

По итогам дня британский индекс FTSE 100 уменьшился на 0,19% — до 7676,89 пункта, французский CAC 40 — на 1,35%, до 7315,07 пункта, немецкий DAX — на 0,49%, до 16131,46 пункта.

Европейские инвесторы следят за финансовой отчетностью компаний. Так, акции LVMH подешевели на 5,2%. По словам управляющего HL Select Стива Клейтона (Steve Clayton), которого цитирует агентство Франс Пресс, показатели указывают на существование тренда снижения продаж компании в США.

Бумаги Danone также снизились в стоимости — на 1,5%. Французская компания сообщила о росте продаж в Европе во втором квартале, при этом показатель по остальному миру снизился.

В четверг будут опубликованы решения Европейского центробанка, который, как ожидается, повысит ставку на 25 базисных пунктов, до 4,25%. Трейдеры также будут оценивать тезисы председателя регулятора Кристин Лагард.