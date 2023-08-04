МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ.

— Фьючерсы на европейские и американские индексы повышаются

— Продажи Apple в прошедшем квартале снизились, чистая прибыль выросла на 2,3% до 19,9 млрд долл

— Выручка и прибыль Amazon за прошедший квартал сильно выросли, акции подскочили на 9%

— Airbus в июле поставила 65 самолетов — источники

— Чистая прибыль Petrobras за 2-й кв упала на 36% до 5,85 млрд долл

— GM раскритиковала контрактные требования участников профсоюза

АКЦИИ

Фьючерсы на Euro STOXX 50 выросли на 15 пунктов до 4331 пункта, фьючерсы на FTSE 100 добавили 13,5 пункта до 7522 пунктов, а фьючерсы на DAX — 35 пунктов до 15 994 пунктов.

Фьючерсы на S&P 500 поднялись на 16,25 пункта до 4538 пунктов, фьючерсы на DJIA набрали 68 пунктов до 35 380 пунктов.

Азиатские фондовые рынки снижались. Инвесторы действовали осторожно перед выходом в США данных по занятости в несельскохозяйственном секторе. Рост в полупроводниковом секторе ограничивает общий спад.

Цены на нефть повышаются второй день и могут вырасти шестую неделю кряду. Саудовская Аравия и Россия, второй и третий в мире нефтедобытчик по объемам, пообещали продолжить сокращать добычу в течение сентября.