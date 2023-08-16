МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в России показали в первом полугодии положительную доходность, которая превысила инфляцию, говорится в материалах Банка России. Аналитик оценил структурный дефицит ликвидности в день повышения ставки ЦБ

"У всех НПФ доходность за шесть месяцев 2023 года как по пенсионным резервам, так и по пенсионным накоплениям оказалась положительной. Все фонды, осуществляющие деятельность по обязательному пенсионному страхованию (ОПС), и 34 из 35 фондов, осуществляющих деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО), продемонстрировали доходность выше величины инфляции", — сообщил ЦБ.

Средневзвешенная доходность пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов за первое полугодие 2023 года составила 6,1% (12,5% годовых), пенсионных резервов — 5,6% (11,5% годовых). Медианная доходность фондов за первое полугодие составила 9,4% по пенсионным накоплениям и 9% по пенсионным резервам в годовом выражении.

Накопленная с начала 2017 года доходность НПФ как по ОПС, так и по НПО "вновь оказалась выше инфляции, резкий рост которой был зафиксирован в 2022 году", добавил регулятор.

НПФ во втором квартале показали доходность (3,3% по пенсионным накоплениям и 3,1% по пенсионным резервам) выше, чем в первом квартале (2,7% по пенсионным накоплениям и 2,5% по пенсионным резервам). "Доход НПФ, как и в предыдущем квартале, был обеспечен преимущественно положительной переоценкой акций и купонами по долговым ценным бумагам", — говорится в сообщении.