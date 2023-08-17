МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Инвесторы Великобритании выводят миллиарды фунтов стерлингов из британских акционерных фондов из-за недовольства доходностью, вместо этого они активно финансируют в так называемые "глобальные" фонды, куда было вложено уже 50 миллиардов фунтов, сообщила в четверг газета Financial Times. Великобритания расширила санкции против белорусских предприятий

"Британские розничные инвесторы добавили 50 миллиардов фунтов в глобальные акционерные фонды, выводя при этом миллиарды фунтов из фондов, которые инвестируют только в Великобританию", — говорится в сообщении издания.

Это связано с разочарованием инвесторов в динамике котировок британских акций и "желанием довериться глобальным активным управляющим", чтобы иметь возможность вкладывать средства в более прибыльные области сразу в нескольких регионах мира, пишет Financial Times.

Кроме того, инвесторы также выводят свои средства из акционерных фондов других стран на фоне высокой инфляции и сложной экономической ситуации в них. В общей сложности из этих "региональных" акционерных фондов был перенаправлен 21 миллиард фунтов, из которых 16 миллиардов ранее были вложены в фонды с акцентом на британские компании, сообщает газета.