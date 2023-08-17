2023-08-17T16:21:07+03:00
2023-08-17T16:21:07+03:00
2023-08-17T16:21:07+03:00
2023
https://1prime.ru/personal_investments/20230817/841497410.html
Британские инвесторы стали финансировать "глобальные" фонды, пишет СМИ
Фонды
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Инвесторы Великобритании выводят миллиарды фунтов стерлингов из британских акционерных фондов из-за недовольства доходностью, вместо этого они активно финансируют в так называемые... ПРАЙМ, 17.08.2023
финансы, новости, фонды, великобритания, инвесторы, фонды
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/69/841256960.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/69/841256960.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/69/841256959.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/69/841256959.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/69/841256947.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/69/841256947.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20230808/841338783.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Инвесторы Великобритании выводят миллиарды фунтов стерлингов из британских акционерных фондов из-за недовольства доходностью, вместо этого они активно финансируют в так называемые "глобальные" фонды, куда было вложено уже 50 миллиардов фунтов, сообщила в четверг газета Financial Times.
"Британские розничные инвесторы добавили 50 миллиардов фунтов в глобальные акционерные фонды, выводя при этом миллиарды фунтов из фондов, которые инвестируют только в Великобританию", — говорится в сообщении издания.
Это связано с разочарованием инвесторов в динамике котировок британских акций и "желанием довериться глобальным активным управляющим", чтобы иметь возможность вкладывать средства в более прибыльные области сразу в нескольких регионах мира, пишет Financial Times.
Кроме того, инвесторы также выводят свои средства из акционерных фондов других стран на фоне высокой инфляции и сложной экономической ситуации в них. В общей сложности из этих "региональных" акционерных фондов был перенаправлен 21 миллиард фунтов, из которых 16 миллиардов ранее были вложены в фонды с акцентом на британские компании, сообщает газета.