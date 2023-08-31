МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы слабо растут в последний день лета, однако по итогам августа скорее всего снизятся, следует из данных торгов. Фьючерсы Уолл-стрит преимущественно растут в ожидании важных статданных

По состоянию на 17.09 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивается на 0,22%, до 34 968,06 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,41%, до 14 077,69 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,23%, до 4 525,28 пункта.

С начала августа Dow Jones снизился на 1,4%, NASDAQ — на 1,7%, S&P 500 — на 1,3%. В течение месяца инвесторы оценивали макростатистику для понимания дальнейших действий Федеральной резервной системы (ФРС) США. Также трейдеры реагировали на комментарии её главы Джерома Пауэлла.

В связи с этим рынки также обратят особое внимание на данные рынка труда США, которые будут опубликованы в пятницу. Ожидается, что безработица осталась на уровне июля в 3,5%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 170 тысяч после роста на 187 тысяч месяцем ранее.

По данным CME Group, почти 89% аналитиков прогнозируют сохранение учетной ставки ФРС на уровне в 5,25-5,5% по итогам её сентябрьского заседания.

"Данные о безработице покажут, на самом ли деле рынок труда смягчается… Трейдеры на данный момент закладывают сохранение ставки в сентябре, остается вопрос о том, когда будет достигнут конец цикла повышений", — сказал порталу Market Watch руководитель отдела рынков компании Interactive Investor Ричард Хантер (Richard Hunter).