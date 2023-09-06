МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду завершили торги в основном в плюсе на ожиданиях поддержки сектора недвижимости Китая, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций продолжил снижение

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,12%, до 3 158,08 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,08%, до 1 971,59 пункта, гонконгский фондовый индекс Hang Seng Index — на 0,03%, до 18 428 пунктов. Южнокорейский KOSPI опустился на 0,73%, до 2 563,34 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,78%, до 7 257,1 пункта, японский Nikkei 225 — вырос на 0,8%, до 33 252,5 пункта.

Китайские индексы получили поддержку после новостей о поддержке сектора недвижимости. Так, китайская газета Securities Times сообщила, что снятие ограничений на покупку и продажу жилья может "стабилизировать доверие и ожидания потенциальных покупателей жилья", передает агентство Франс Пресс. В результате подорожали акции компаний сектора недвижимости: China Evergrande — на 82,9%, Sunac China — на 68,4%, Kaisa Group — на 26,6%.

Японский Nikkei 225 поддержало ослабление иены к доллару. Во вторник японская валюта подешевела к американской на 0,85%, а более слабая иена поддерживает относительный доход японских компаний-экспортеров, что позитивно отражается на стоимости их акций.

Сдерживающим фактором для торгов стала динамика индексов Уолл-стрит. Во вторник фондовые индексы США показали снижение в пределах примерно 0,5%.

Инвесторы обратили внимание и на макростатистику. Так, ВВП Австралии во втором квартале поднялся на 0,4% в квартальном выражении, ожидался рост на 0,3%. В годовом выражении рост составил 2,1% при прогнозе роста на 1,8%.